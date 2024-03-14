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  • Алексей Щербаков
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Сырского боятся больше, чем русских: Обстановка на фронте довела небратьев

Сырского боятся больше, чем русских: Обстановка на фронте довела небратьев

"Генерал-мясник" оказался страшнее, чем его малюют, причем неважно, свои или чужие. Оказалось, что падение морального духа связно не столько с преданность к Залужному, сколько с ненавистью к Сырскому, который довел украинский боевиков до истощения, причем не только снарядного.

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