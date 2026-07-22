Опять среда, что ли? Да как это происходит, блин! 🙈 Хочется, чтобы летнее время тянулось неспешно и сегодня был бы, например, июнь, но нет — уже перевалили за экватор и близимся к нежному августу.
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Опять среда, что ли? Да как это происходит, блин! 🙈 Хочется, чтобы летнее время тянулось неспешно и сегодня был бы, например, июнь, но нет — уже перевалили за экватор и близимся к нежному августу.
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