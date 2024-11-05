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«Не наступит»: Пушков оценил натовскую перспективу для Украины

«Не наступит»: Пушков оценил натовскую перспективу для Украины

Тема приглашения Украины в НАТО расколола Запад, отметил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, этот вопрос так и останется «перспективой», которую западными политики будут отодвигать все дальше.

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