🏆 Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо С 27 сентября по 3 октября в Туркестане, Республика Казахстан, прошёл Кубок мира по тхэквондо ИТФ.
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