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В России высказались об ожиданиях в вопросе Украины по итогам встречи Лаврова и Рубио

В России высказались об ожиданиях в вопросе Украины по итогам встречи Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возродила надежды на то, что договоренности Анкориджа могут опять выйти на первый план, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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