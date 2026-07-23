В России высказались об ожиданиях в вопросе Украины по итогам встречи Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возродила надежды на то, что договоренности Анкориджа могут опять выйти на первый план, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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