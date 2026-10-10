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Газета.ру

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Российский фигурист Чмиль: из‑за разницы в возрасте немного стесняемся Гуменника

Российский фигурист Чмиль: из‑за разницы в возрасте немного стесняемся Гуменника

Российский фигурист Александр Чмиль рассказал об общении с Петром Гуменником, передает «Матч ТВ».«Спрашивал ли я советы у Гуменника? Спрашиваю, но довольно редко.

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