Счетная палата заявила о рисках для исполнения бюджета из-за промежуточных дивидендов госкомпаний

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета Росимуществом за 2023 год, сообщило ведомство.Проверка показала, что в отчетном году Росимущество не достигло плановых показателей по доходам, в бюджет перечислено 370,2 млрд рублей, или 80,5% от прогноза.