В Хабаровском крае трёх человек осудили за незаконную добычу тигра

Индустриальный районный суд Хабаровска постановил признать виновными трёх человек в незаконной добыче туши тигра и попытке её продажи, заявило Восточное межрегиональное следственное управлении на транспорте СК России.
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