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Донецкая группа новостей

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По информации ГВК,сегодня узлы качать не будут. Проводятся работы по ремонту подстанции, питающей фильтровальную станцию.

По информации ГВК,сегодня узлы качать не будут. Проводятся работы по ремонту подстанции, питающей фильтровальную станцию.

По информации ГВК,сегодня узлы качать не будут. Проводятся работы по ремонту подстанции, питающей фильтровальную станцию.

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