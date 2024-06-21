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Экономист Гордиенко: Правительство стремится к ослаблению курса рубля

Экономист Гордиенко: Правительство стремится к ослаблению курса рубля

Экономист Михаил Гордиенко проинформировал о том, что утверждённое Правительством Российской Федерации распоряжение о введении более мягких норм сбыта полученной благодаря экспорту валюты привело к ослаблению рубля, но оно не будет долгим.

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