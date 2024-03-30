Ирина Боброва: Как любить русские деньги, европейские ценности, и ненавидеть режим, что кормит её!

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Tikhomirov Sergey
Ирина Боброва получала финансы из-за бугра? Да или нет. Если &quot;да&quot;, то она иноагент, если нет, то она просто непорядочная дрянь
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2 час.
TS
Tikhomirov Sergey
И я никак не понимаю, почему для того избавить аудиторию Московского комсомольца от откровенной дряни и русофобки (таковой Боброва является по материалам статьи) необходимо  признавать ее иноагентом? Человек, гадящий России от души, а не за деньги много гаже и опаснее любого иноагента.
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Сколько д..ерьма еще плавает...!!!
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1 час.

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