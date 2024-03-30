Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.
Ирина Боброва: Как любить русские деньги, европейские ценности, и ненавидеть режим, что кормит её!
Комментарии
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Tikhomirov Sergey
Ирина Боброва получала финансы из-за бугра? Да или нет. Если "да", то она иноагент, если нет, то она просто непорядочная дрянь
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2 час.
TS
Tikhomirov Sergey
И я никак не понимаю, почему для того избавить аудиторию Московского комсомольца от откровенной дряни и русофобки (таковой Боброва является по материалам статьи) необходимо признавать ее иноагентом? Человек, гадящий России от души, а не за деньги много гаже и опаснее любого иноагента.
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Сколько д..ерьма еще плавает...!!!
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1 час.
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