Ирина Боброва: Как любить русские деньги, европейские ценности, и ненавидеть режим, что кормит её!

Ирина Боброва получала финансы из-за бугра? Да или нет. Если "да", то она иноагент, если нет, то она просто непорядочная дрянь

TS

Tikhomirov Sergey

И я никак не понимаю, почему для того избавить аудиторию Московского комсомольца от откровенной дряни и русофобки (таковой Боброва является по материалам статьи) необходимо признавать ее иноагентом? Человек, гадящий России от души, а не за деньги много гаже и опаснее любого иноагента.