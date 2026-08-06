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SPLETNIK

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Мелания Трамп снимет про себя сериал после провального документального фильма

Мелания Трамп снимет про себя сериал после провального документального фильма

Мелания Трамп снимет про себя сериал после провального документального фильма "Мелания". Старший советник первой леди США Марк Бекман рассказал на шоу Real America’s Voice, что проект выйдет уже осенью на стриминговой платформе Amazon Prime.

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