В районе Северный активно продолжаются работы по подготовке цветников к холодному сезону. Уже сейчас закладывается основа для яркого весеннего преображения улиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Москвичи выбрали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым