Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180 - Киодо

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, сообщило агентство Киодо. Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения масштабы разрушений до сих пор полностью не известны.
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