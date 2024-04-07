ГИБДД стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей на дачу

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru С приходом весны многие автолюбители занялись перевозкой крупногабаритных вещей, вроде мебели и холодильников, из города на дачные участки, загружая весь скарб на свои легковые машины.
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