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ГИБДД стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей на дачу

ГИБДД стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей на дачу

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru С приходом весны многие автолюбители занялись перевозкой крупногабаритных вещей, вроде мебели и холодильников, из города на дачные участки, загружая весь скарб на свои легковые машины.

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