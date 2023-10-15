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Кубок Европы с флагом и гимном России! Наши боксёры завоевали четыре золотые медали

Кубок Европы с флагом и гимном России! Наши боксёры завоевали четыре золотые медали

Соревнования в черногорской Будве закончились безоговорочным триумфом отечественной школы бокса.автор фото: Федерация бокса РоссииСоревнования в черногорской Будве закончились безоговорочным триумфом отечественной школы бокса.

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