12 апреля с 10 до 14 часов на площадках всех центров занятости пройдет Всероссийская ярмарка труда «Работа России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
12 апреля с 10 до 14 часов на площадках всех центров занятости пройдет Всероссийская ярмарка труда «Работа России.