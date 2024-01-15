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Парламентская газета

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Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 16 января

Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 16 января

Во вторник, 16 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Государственный Думы. Госдума во вторник рассмотрит проект заявления в связи с инициативой демонтировать в болгарском Пловдиве памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».

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