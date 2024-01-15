Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 16 января

Во вторник, 16 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Государственный Думы. Госдума во вторник рассмотрит проект заявления в связи с инициативой демонтировать в болгарском Пловдиве памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».
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