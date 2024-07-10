Всемирный банк (самая влиятельная международная финансовая организация), прописанная по адресу в Вашингтоне (США), невзирая на всеобщую западную пропаганду, стремящуюся убедить всех, что в России переловили всех медведей и доедают последних ежей, решил не омрачать свою и так подпорченную репутацию и признать неотвратимую действительность.
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