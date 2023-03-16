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В СМИ рассказали, куда пропали из российских ТВ эфиров скандальные «эксперты» Ковтун, Трюхан и Белов

В СМИ рассказали, куда пропали из российских ТВ эфиров скандальные «эксперты» Ковтун, Трюхан и Белов

Авторы издания ФБА «Экономика сегодня» в очередном материале рассказали, куда пропали с ТВ скандальные украинские «эксперты» Вячеслав Ковтун, Вадим Трюхан и Гордей Белов.

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