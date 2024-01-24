Почему у нас, как прежде – до царя далеко, до Бога высоко

Знаете, какой основной бич нашего общества и соответственно процветания в нем порой жандармского «применения государственных инструментов»? Незнание законов среди обывателей! Причём привитое с детства – нежелание их изучать, как заострять на них в принципе своё внимание, будто законы существуют отдельно и где-то далеко от нас, может, даже в иной реальности.