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"Ведомости": Неверов, Завальный и Свищев покинут руководящие посты в Госдуме

"Ведомости": Неверов, Завальный и Свищев покинут руководящие посты в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия"), а также председатели комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия") до конца месяца оставят свои должности.

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