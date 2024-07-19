"Ведомости": Неверов, Завальный и Свищев покинут руководящие посты в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия"), а также председатели комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия") до конца месяца оставят свои должности.
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