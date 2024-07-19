Красноярский край открыл торговое представительство в Узбекистане

КРАСНОЯРСК, 19 июля, ФедералПресс. Офис присутствия Красноярского края начал работу в Узбекистане. Это стало возможным благодаря участию в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», рассказали в пресс-службе регионального правительства.