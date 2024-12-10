Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан

АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, Анкара продолжит усилия по дипломатическому урегулированию конфликта в 2025 году.
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