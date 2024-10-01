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Мама детей Павла Дурова работает на книгой и фильмом о жизни с ним: «Надеюсь, вам понравится»

Мама детей Павла Дурова работает на книгой и фильмом о жизни с ним: «Надеюсь, вам понравится»

Ирина Болгар продолжает утверждать, что Павел Дуров действительно был ее гражданским мужем, а после расставания бросил ее с тремя детьми и не платит алименты.

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