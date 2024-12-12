В режиме сокращения дотаций из России гордая Абхазия продержалась… месяц. Москве оказалось достаточно лишь ослабить поддержку республики, урезать денежную помощь, и это тут же заставило абхазские власти признаться народу во многих неприятных вещах.
Есть ли жизнь без русских денег
Комментарии
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АХ
Александр Хмелевский
Мне, афганцу, на пенсию денег нет. Работай до 65
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4 час.
Борис Леонтьев
Не уверен в том, что большинство россиян получают пенсию меньше 13 тыр.(пенсия абхазов исходя из приведённых данных), хотя конечно есть и такие у нас. Но речь идет о тех кому сейчас за 60, то есть они как и Вы не малую часть этой пенсии заработали трудясь в одной с Вами стране (СССР). Так чем они виноваты именно перед Вами?
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49 мин.
фатима лекомцева
Борис Леонтьев, те которым за 60 уже тридцать лет пользуются бесплатно электричеством, так что страны у нас разные...
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41 мин.
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