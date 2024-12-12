Есть ли жизнь без русских денег

Борис Леонтьев

Не уверен в том, что большинство россиян получают пенсию меньше 13 тыр.(пенсия абхазов исходя из приведённых данных), хотя конечно есть и такие у нас. Но речь идет о тех кому сейчас за 60, то есть они как и Вы не малую часть этой пенсии заработали трудясь в одной с Вами стране (СССР). Так чем они виноваты именно перед Вами?