СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Саввин
    Абсолютно всё правильно сказано, только зачем это: "Я антикоммунист, не люблю СССР и даже его немного помню". Если Со...Станем нацией отс...
  • Михаил Медведев
    Это  всё та же проблема - "мигранты", и решать её нужно системно. Госдуме есть над чем работать.Диаспора уже пыта...
  • Андрей Саввин
    там и до кравцова накуролесили, он только наследникСтанем нацией отс...

Есть ли жизнь без русских денег

Есть ли жизнь без русских денег

В режиме сокращения дотаций из России гордая Абхазия продержалась… месяц. Москве оказалось достаточно лишь ослабить поддержку республики, урезать денежную помощь, и это тут же заставило абхазские власти признаться народу во многих неприятных вещах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АХ
Александр Хмелевский
Мне, афганцу, на пенсию денег нет. Работай до 65
Ответить
4 час.
Борис Леонтьев
Не уверен в том, что большинство россиян получают пенсию меньше 13 тыр.(пенсия абхазов исходя из приведённых данных), хотя конечно есть и такие у нас. Но речь идет о тех кому сейчас за 60, то есть они как и Вы не малую часть этой пенсии заработали трудясь в одной с Вами стране (СССР). Так чем они виноваты именно перед Вами?
Ответить
49 мин.
фатима лекомцева
Борис Леонтьев, те которым за 60 уже тридцать лет пользуются бесплатно электричеством, так что страны у нас разные...
Ответить
41 мин.

Картина дня

наверх