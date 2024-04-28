В Северной столице планируется открытие выставки «Мой Петербург»

Во время встречи с президентом РФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за проведение выставочного форума «Россия» на ВДНХ и принятое решение о ее продлении, сообщает официальный ТГ-канал правительства Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии