В северной столице планируется открытие выставки «Мой Петербург»

Во время встречи с Президентом РФ в Санкт-Петербурге, губернатор Александр Беглов выразил благодарность Владимиру Путину за проведение выставочного форума «Россия» на ВДНХ и принятое решение о ее продлении, сообщает официальный ТГ-канал правительства Санкт-Петербурга.