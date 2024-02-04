Кадыров пообещал наказать виновных в обстреле пекарни с мирными жителями в ЛНР

Глава Чеченской Республики заявил о неизбежности наказания для тех, кто виновен в теракте против мирных жителей ЛисичанскаВоеннослужащие Чечни в составе ВС России сделают всё возможное для наказания всех, кто причастен к ужасному преступлению, совершённому в ЛНР 3 февраля.