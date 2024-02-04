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Царьград

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  • Владимир Бурцев
    Нужна ОСЫПЬ- кучность не нужна, а с вашим вариантом очень сложно попасть и с АК проблема попадания. Насадка ПАРАДОКС ...Военкоры требуют ...
  • Игорь
    Эфиоп, его матьЧёрный парень обм...
  • Костя Симиониди
    Нихрена мы не можем, это война по правилам причем не по нашим, и думается что победы не будет, спустят всё на тормоза...Вот вам и ответка...

Кадыров пообещал наказать виновных в обстреле пекарни с мирными жителями в ЛНР

Кадыров пообещал наказать виновных в обстреле пекарни с мирными жителями в ЛНР

Глава Чеченской Республики заявил о неизбежности наказания для тех, кто виновен в теракте против мирных жителей ЛисичанскаВоеннослужащие Чечни в составе ВС России сделают всё возможное для наказания всех, кто причастен к ужасному преступлению, совершённому в ЛНР 3 февраля.

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