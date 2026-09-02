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Регионы России

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Мирра Андреева вышла в второй круг US Open с убедительной победой над Джаниче Чен

Мирра Андреева вышла в второй круг US Open с убедительной победой над Джаниче Чен

Российская теннисистка Мирра Андреева успешно вышла во второй круг престижного турнира US Open. В первом матче она одержала уверенную победу над представителем Индонезии Джаниче Чен со счётом 6:2, 6:2.

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