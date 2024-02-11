МИД РФ: поставки российского СПГ во Францию за год выросли на 41%

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%, по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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