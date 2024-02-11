РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

МИД РФ: поставки российского СПГ во Францию за год выросли на 41%

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%, по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Леонид -
Мы им увеличиваем поставки газа, они продолжают поставки вооружения Украине, одному мне кажется, что это не нормально?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх