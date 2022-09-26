В ЕП выразили опасения из-за подражания нового итальянского премьера Трампу

В Европарламенте (ЕП) опасаются, что Джорджа Мелони, лидировавшая на выборах в Италии, будет брать пример с бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда станет новым премьер-министром Италии.