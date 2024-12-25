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Астрофизик оценил силу надвигающейся магнитной бури

Астрофизик оценил силу надвигающейся магнитной бури

Астрофизик Назаров заявил, что магнитная буря 25 декабря не станет рекордной Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров оценил силу магнитной бури, которая ожидается 25 декабря во второй половине дня.

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