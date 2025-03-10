Защитник «Флориды» Экблад отстранен на 20 игр из-за применения запрещенных веществ

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отстранен на 20 матчей без сохранения зарплаты.Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отстранен на 20 матчей без сохранения зарплаты.
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