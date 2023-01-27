Где смотреть Марсель – Монако, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 28 января

В субботу, 28 января, сыграют Марсель и Монако в 20 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».