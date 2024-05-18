В Самарской области запущен сервис VTB Mobile

В Самарской области начинает работу новый оператор мобильной связи VTB Mobile. Жители области теперь могут получить SIM-карту во всех 28 отделениях Банка ВТБ в регионе, независимо от того, являются ли они клиентами банка.
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