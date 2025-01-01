Любовный гороскоп на январь 2025 года для всех знаков зодиака❄️

Что готовит нам первый месяц года фото: Getty Images2025 год начинается с растущей Луны. А значит, это время начинать новые проекты, выполнять действия, от которых мы ждем роста и прибыли, делать косметические процедуры, новую прическу или крупные покупки.
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