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CRCC: как продвигается первый проект метрополитена в Европе

Что из себя представляет первая станция метро, выполненная под веянием китайского стиля в России? Как продвигается первый проект метрополитена, выполняемый китайским предприятием в Европе? Каким образом 11-метровый щитовой комплекс большого диаметра был проложен под землей? Позвольте рассказать вам о строительстве проекта Московского метрополитена, строящегося China Railway Construction Corporation, чтобы приоткрыть для вас завесу тайны! Московский метрополитен, насчитывающий почти 90 лет истории строительства, всегда обладал репутацией «самого красивого метро в мире».

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