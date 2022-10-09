В России исключили обсуждение выбора жителей новых регионов с Украиной

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва всегда готова к переговорам о мире с Украиной, однако исключил обсуждение выбора жителей новых территорий страны, который они сделали на референдумах, с Киевом.
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва всегда готова к переговорам о мире с Украиной, однако исключил обсуждение выбора жителей новых территорий страны, который они сделали на референдумах, с Киевом.
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