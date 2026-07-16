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У Месси 25 успешных обводок на ЧМ-2026 – это рекорд среди игроков старше 30 лет

Лионель Месси совершил 25 успешных обводок на чемпионате мира-2026.  Это самый высокий показатель по числу обводок, совершенных игроками старше 30 лет, на одном чемпионате мира за время сбора статистики – с 1966 года.

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