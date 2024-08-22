Внедорожник Ford Everest Tremor: почти Raptor[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Если приставку Raptor компания Ford дает своим самым экстремальным вездеходам, то версия Tremor подразумевает более простой внедорожный заряд.
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