280 лет назад была построена Порцелиновая мануфактура, на которой до сих пор выпускают красоту.фото: Императорский фарфоровый завод--> Иностранные умы считают, что если необходимо создать уникальную вещь, то надо обращаться только в Россию.
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