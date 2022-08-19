Новая технология позволяет удаленно измерять влажность почвы на разных глубинах

Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) разработали беспроводную систему, которая использует радиопередатчики и приемники для оценки влажности почвы сельскохозяйственных полей на разных глубинах в режиме реального времени.
Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) разработали беспроводную систему, которая использует радиопередатчики и приемники для оценки влажности почвы сельскохозяйственных полей на разных глубинах в режиме реального времени.
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