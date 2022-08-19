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Новая технология позволяет удаленно измерять влажность почвы на разных глубинах

Новая технология позволяет удаленно измерять влажность почвы на разных глубинах

Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) разработали беспроводную систему, которая использует радиопередатчики и приемники для оценки влажности почвы сельскохозяйственных полей на разных глубинах в режиме реального времени.

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