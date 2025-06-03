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Дорохова: искусственный интеллект расширит доступ к медицине в регионах

Дорохова: искусственный интеллект расширит доступ к медицине в регионах

Искусственный интеллект поможет сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее для широких слоев населения, рассказала РИА Новости Марина Дорохова, директор консалтинговой компании “Яков и Партнеры”.

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