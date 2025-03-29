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Царьград

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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но отметил недоброжелательность сторон

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но отметил недоброжелательность сторон

Американский президент Дональд Трамп выступил в Белом доме 28 марта и сообщил подробности о процессе урегулирования конфликта на Украине.

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