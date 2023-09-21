Военком вынес вердикт по призыву Милохина в армию

Татьяна Долина Он хороший парень. Он на жизнь так зарабатывает в тик токе. Не хочет ,он служить отвалите от него все! Мизулина приклеилась к бедному парню а чтоб только о Мизулиной и говорили!

Татьяна Долина Он хороший парень. Он так зарабатывает на жизнь. Не хочет он служить и не надо.Мизулина к парню пристала как банный лист лишь бы о ней говорить ли! Старой Мизулиной делать больше не чего!