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Военком вынес вердикт по призыву Милохина в армию

Военком вынес вердикт по призыву Милохина в армию

После отъезда Дани Милохина за границу журналисты сообщили, что военный комиссариат Анапы объявил его в розыск.

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Комментарии
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Татьяна Долина
Он хороший парень. Он на жизнь так зарабатывает в тик токе. Не хочет ,он служить отвалите от него все! Мизулина приклеилась к бедному парню а чтоб только о Мизулиной и говорили!
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14 час.
Татьяна Долина
Он хороший парень. Он так зарабатывает на жизнь. Не хочет он служить и не надо.Мизулина к парню пристала как банный лист лишь бы о ней говорить ли! Старой Мизулиной делать больше не чего!
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14 час.
Татьяна Долина
Он хороший парень. Он так зарабатывает на жизнь в тик токе. Не хочет он служить , не надо. Мизулина к нему пристала как банный лист лишь бы о ней говорили!
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14 час.

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