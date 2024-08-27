Работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, продолжают вести в США, 27 августа заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
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