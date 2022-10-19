БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЧТО ПРОИСХОДИТ? ГЛАВНЫЕ ВРАГИ РОССИИ – ЦЕНТРОБАНК И ВРЕМЯ

ЧТО ПРОИСХОДИТ? ГЛАВНЫЕ ВРАГИ РОССИИ – ЦЕНТРОБАНК И ВРЕМЯ

ФОТО: ЦАРЬГРАД, IRIN-K, ULTRASKRIP/SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ В седьмой части монументального труда "Что происходит?" академик Сергей Глазьев прямо говорит о том, что сейчас творится на Украине и как внутренний враг ведёт Россию к поражению.

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