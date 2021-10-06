Дети были в шоке: семью с двумя маленькими детьми на дороге заметили полицейские

Жительница Уссурийска разместила в одной из социальной сети пост благодарности в адрес сотрудников ДПС города Уссурийска, которые проявили неравнодушие в сложной ситуации на дороге, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.