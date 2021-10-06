Дети были в шоке: семью с двумя маленькими детьми на дороге заметили полицейские

Жительница Уссурийска разместила в одной из социальной сети пост благодарности в адрес сотрудников ДПС города Уссурийска, которые проявили неравнодушие в сложной ситуации на дороге, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.
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