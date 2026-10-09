Турция заключила два соглашения о международном сотрудничестве в космосе прямо на конгрессе в Анталье

Космическое агентство Турции договорилось о совместных проектах с космическими ведомствами стран Организации тюркских государств и Британским космическим агентством Космическое агентство Турции (TUA) подписало два соглашения о расширении международного сотрудничества в первые два дня 77-го Международного астронавтического конгресса (IAC 2026), который проходит в Анталье.
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