Турция заключила два соглашения о международном сотрудничестве в космосе прямо на конгрессе в Анталье

Космическое агентство Турции договорилось о совместных проектах с космическими ведомствами стран Организации тюркских государств и Британским космическим агентством Космическое агентство Турции (TUA) подписало два соглашения о расширении международного сотрудничества в первые два дня 77-го Международного астронавтического конгресса (IAC 2026), который проходит в Анталье.